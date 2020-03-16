Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM В вердикте Конституционного суда на закон о поправках к Конституции России сказано, что возможность занимать должность президента России более двух сроков может возникнуть только при прямой поддержке народа. Вердикт Конституционного суда по закону о поправках к Конституции был вынесен сегодня, 16 марта.

Напомним, что одной из поправок в Конституцию РФ является положение, которое четко ограничивает возможность одного и того же гражданина занимать пост президента России более двух раз.

Однако депутат Государственной думы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила поправку, согласно которой действующий президент России Владимир Путин получит право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента по истечении своих полномочий в 2024 году. Иными словами, речь идет об обнулении сроков президентских полномочий для Владимира Путина.

Стоит отметить, что в 1998 году Конституционный суд выносил определение о том, что даже несмотря на изменения Конституции, срок президентских полномочий всё равно не может превышать двух сроков, и ни о каком обнулении речь идти не может. Теперь же было принято обратное решение, однако с жестким условием — только при поддержке народа.