Москва, , 18:04 — REGNUM Предлагаемая поправка в Конституцию РФ о браке как о союзе мужчины и женщины не снимает с государства обязанности уважать различия в сексуальной ориентации, говорится в опубликованном заключении Конституционного суда РФ от 16 марта.

«Вместе с тем это не означает, что предлагаемое положение о браке как союзе мужчины и женщины снимает с государства конституционные обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни, уважать связанные с нею различия, принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации, и обеспечивать эффективные возможности для защиты и восстановления их нарушенных прав на основе закреплённого в статье 19 (часть 1) Конституции РФ принципа равенства всех перед законом и судом», — говорится в сообщении.

В КС РФ пояснили, что предлагаемая поправка о браке «не может рассматриваться как носящее дискриминационный и конституционно недопустимый характер». Она призвана «отразить сформированные социальные нормы, имманентной целью которых является сохранение и развитие человеческого рода».