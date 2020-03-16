Симферополь, , 18:11 — REGNUM Общекрымский референдум 2014 года стал главным событием новейшей истории российского полуострова, на котором нет места для нацистских банд, возвеличиванию Бандеры и пропаганде русофобии. Об этом 16 марта на торжественном собрании, приуроченном к шестой годовщине Крымской весны, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Сегодня самый значительный крымский праздник — годовщина главнейшего события новейшей крымской истории. Мы сделали выбор не только для себя, мы выбирали судьбу для будущих поколений крымчан», — отметил политик.

По его словам, крымчане были и остаются уверенными в том, что их дети и внуки должны жить в мире и благополучии, в котором нет места для нацистских банд, возвеличиванию Бандеры и пропаганде русофобии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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