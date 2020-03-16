Тбилиси, , 17:59 — REGNUM

Проект очередных поправок в Конституцию Грузии уже готов для представления на рассмотрение парламента страны. Соответствующее заключение было сделано на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам 16 марта.

Как заявил председатель комитета Гурам Мачарашвили, подписи 85 членов парламента под этой законодательной инициативой были перепроверены в соответствии с регламентом, и их действительность подтверждена. Соответственно, законопроект будет представлен на обсуждение парламента.

Проект очередных поправок был разработан парламентским большинством на основании соглашения между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, достигнутого 8 марта в резиденции посла США в Грузии.

Подписанный сторонами меморандум предусматривает проведение парламентских выборов 2020 года по новой системе. В частности, в парламент следующего созыва вместо 77 депутатов по пропорциональным партийным спискам и 73 мажоритариев будут избраны соответственно 120 и 30 депутатов. Избирательный барьер для получения партией места в законодательном органе понижен с 5% до 1%, а также установлен пороговый 40% барьер для формирования однопартийного правительства. Партии, которая не наберет на выборах более 40% голосов, придется формировать коалиционное правительство.

Оппозиция, которая первые дни после достижения соглашения была им удовлетворена, позднее заявила, что для нее главным вопросом остается освобождение всех политзаключенных, обвиняемых в различных уголовных преступлениях.

Для утверждения очередных поправок в Конституцию Грузии требуется не менее ¾ голосов членов парламента.

Спор по системе проведения парламентских выборов между властью и оппозицией имеет в Грузии многолетнюю историю, но особую актуальность он приобрел на фоне событий, поводом для которых оппозиция избрала визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Для погашения возбужденного протеста лидер правящей партии Бидзина Иванишвили предложил провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с нулевым барьером. 14 ноября парламент Грузии провалил соответствующий законопроект, что вызвало новую волну акций протеста. Прекратить их удалось при вмешательстве послов ЕС и США, которые сумели усадить стороны за стол переговоров, а затем склонить их к подписанию меморандума о новой системе проведения выборов.