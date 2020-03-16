Тбилиси, , 17:56 — REGNUM

Всех граждан, которые нарушают режим самоизоляции, сотрудники патрульной полиции МВД Грузии принудительно помещают в карантин. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба министерства.

По данным министерства, только за минувшие сутки в результате мониторинга находящихся в самоизоляции лиц было выявлено 13 фактов нарушений установленного для них режима, и все они были переведены в карантин.

Подобные факты выявлено в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Аджарии, Гурии, Мцхета-Мтианети и Имерети.

В предыдущие дни за аналогичные нарушения в карантин были переведены еще 42 человека, и в общей сложности число нарушителей достигло 55 человек.

Режим самоизоляции решением межведомственного координационного совета по превенции коронавируса обязателен для всех граждан, прибывающих в Грузию из потенциально опасных стран. На прошлой неделе правительство Грузии подключило подразделения патрульной полиции к мониторингу лиц, находящихся в самоизоляции, чтобы предотвратить возможное распространение ими коронавируса.

МВД Грузии призывает граждан проявлять гражданскую ответственность и подчиняться действующим в стране правилам.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей. Так как в Грузии уже зафиксированы случаи так называемой третичной передачи вируса, когда гражданин, зараженный от лица, инфицированного за границей, становится источником заражения для третьего лица, правительство Грузии сочло необходимым ужесточение мер превенции и ввело новые ограничения.

Грузия приостановила авиационное и автомобильное сообщение с целым рядом стран, в которых фиксируется высокий показатель заражения коронавирусом, а также закрыла границы и сообщение с соседними странами, в том числе с 16 марта приостановлено автомобильное сообщение с Россией, а с 18 марта Грузия закроет свои границы для всех иностранцев. Остающиеся за границей граждане Грузии смогут вернуться на родину рейсами авиакомпании Georgian Airways. Такое решение координационный совет принял 16 марта.

Читайте развитие сюжета: Врач допустил, что коронавирус увеличит смертность от других заболеваний