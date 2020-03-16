Симферополь, , 17:56 — REGNUM Референдум о статусе Крыма в 2014 году и последующее воссоединение полуострова с Россией изменили мир. Об этом 16 марта на торжественном собрании, приуроченном к шестой годовщине Крымской весны, заявил бывший полномочный представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.

«Все одухотворены 2014 годом, который изменил не только крымчан, но и всю Россию, пожалуй, и мир. Уверен, что вы с задачами справитесь, будете верны выбору, который крымчане сделали в 2014 году, и сделаете Крым той жемчужиной, о который мы всегда мечтали», — заявил Белавенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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