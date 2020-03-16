Москва, , 17:54 — REGNUM В предлагаемой поправке в Конституцию о государствообразующем народе говорится о русском народе, сказано в заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта.

«Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ (статья 68, часть 1, Конституции РФ в предлагаемой редакции), основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вводимая поправка «не умаляет достоинства других народов, не может рассматриваться как несовместимая с положениями Конституции», касающимися «многонационального народа РФ» и «равенства прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности».