Москва, , 17:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не готовит обращение к гражданам в связи с переносом всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Песков заявил в интервью телеканалу «Дождь».

Напомним, что ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что президент России Владимир Путин может обратится к гражданам и заявить о переносе даты всенародного голосования по поправка к Конституции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всенародное голосование по поправкам в Конституцию должно состоятся 22 апреля.