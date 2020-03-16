Москва, , 17:38 — REGNUM Включение в Конституцию РФ веры в Бога не объявляет обязательным религиозные убеждения, говорится в заключении Конституционного суда РФ о поправках, опубликованном 16 марта.

«Включение в текст Конституции РФ указания на веру в Бога, переданную народу России предками, не означает отказа от светского характера Российского государства, провозглашённого в её статье 14, и от свободы совести, гарантируемой её статьей 28, поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в РФ, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конституции РФ граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и её конкретной направленности и призвано лишь подчеркнуть необходимость учёта при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности», — говорится в сообщении.