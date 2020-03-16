Москва, , 17:30 — REGNUM Предлагаемая для внесения в Конституцию норма о запрете призывов к отчуждению территорий РФ согласуется с конституционными целями, хотя и является ограничением свободы слова, сообщается в Заключении Конституционного суда РФ о поправках от 16 марта.

«Предлагаемое установление в статье 67 (часть 2) Конституции РФ запрета не только действий (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленных на отчуждение части территории РФ, но и призывов к таким действиям, являясь ограничением свободы слова, тем не менее согласуется с конституционно значимыми целями такого рода ограничений, в качестве критерия конституционной приемлемости которых необходимо рассматривать не только положения статьи 29 (часть 142) Конституции РФ, но и положения ее статьи 13 (часть 5), запрещающей создание и деятельность общественных объединений, чьи цели и действия направлены, в частности, на нарушение целостности РФ», — говорится в сообщении КС РФ.