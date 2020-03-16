Душанбе, , 17:14 — REGNUM Совместные специально-тактические антитеррористические учения с участием подразделений министерств обороны Узбекистана и Таджикистана прошли на полигоне «Фахробод» в Хатлонской области Таджикистана, сообщает Миробороны Узбекистана.

В учениях принимали участие представители подразделений сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана и группа военнослужащих из различных подразделений Министерства обороны Таджикистана.

«В ходе учений состоялся профессиональный обмен опытом между военнослужащими обеих сторон, за процессом совместных учений наблюдали главы оборонных ведомств Узбекистана Баходир Курбанов и Таджикистана Шерали Мирзо», говорится в сообщении.

Согласно замыслу, в целях отражения нападения незаконных вооруженных формирований, перешедших государственную границу, узбекскими военнослужащими была проведена воздушная разведка, после обнаружения врага по нему был нанесен авиационный удар.

В отражении нападения на границу приняли участие подразделения войск ПВО и ВВС и пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

На следующих этапах учения были практически отработаны вопросы окружения здания, занятого врагом, уничтожения перешедших границу террористов и освобождения заложников. По замыслу учения на этом этапе по полученной от вышестоящего штаба информации террористы захватили заложников и угрозами расправы с заложниками представителям государственных властей предъявили свои требования. На основе принятого решения тактический воздушный десант в составе группы узбекских военнослужащих спустившись с вертолета Ми-8 по канату, огнем поддержали действия трех штурмовых групп. Штурмовые группы уничтожили террористов, находящихся внутри здания и освободили заложников.

«Враг отступил с большими потерями. На следующем этапе учений военнослужащие приступили к преследованию отступающих незаконных вооруженных формирований. В ходе учений также были практически отработаны вопросы окружения занятого незаконными вооруженными формированиями условного аэропорта, их уничтожения и освобождения заложников, находящихся на борту самолета», отмечает ведомство.