Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Ограничение по численности массовых мероприятий в Петербурге из-за коронавируса могут ужесточить. Такую возможность не исключил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец, передает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в Петербурге постановлением городского правительства запрещены собрания и мероприятия в составе более 1 тыс. участников. По словам Лисовца, эту планку могут понизить, однако на сегодняшний день необходимости в этом он не видит.

Чиновник уточнил, что цифра «не берется с потолка», ее фиксирует Роспотребнадзор.

Заметим, ранее в Москве были запрещены собрания численностью более 5 тыс. человек, но с 16 марта планка упала в сотню раз — до 50 человек — в связи с ростом числа заболевших.

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В Петербурге на сегодня с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в больнице им. Боткина находится восемь человек. За сутки прибавились три пациента.

Два пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, и еще десять человек, которые имели контакты с ними, выписаны из больницы. Еще около 240 человек проверяются на коронавирус, поступив в больницу с симптомами ОРВИ.

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