Москва, , 17:08 — REGNUM Угроза распространение коронавируса скажется и на работе депутатов Госдумы в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Мы исходим из того, что массовые мероприятия надо проводить в том случае, если это необходимо и целесообразно, и если невозможно заместить использованием новых современных технологий», — заявил Володин.

Депутатам следует ответственно подходить к вопросу о коммуникациях с избирателями.

«Закрываться никто не собирается, мы считаем, что (возможно) реализовывать свои полномочия и через встречи, и через коммуникации, но нужно отдавать себе отчет: ставим ли мы под удар таким образом наших граждан или это все в штатном режиме. Это вопрос целесообразности и ответственности. Необходимо, в первую очередь, спрашивать с себя, принимая такие решения», — рассуждает он.

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