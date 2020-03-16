Ашхабад, 16 марта 2020, 17:04 — REGNUM Депутаты туркменского парламента одобрили принятие закона об учреждении медали «Turkmenistanyn Bitaraplygynyn 25 yyllygyna» («К 25-летию нейтралитета Туркмении»), передают туркменские СМИ.
Награду решили создать в связи тем, что в текущем году в Туркмении будут отмечать 25-летие нейтралитета страны. Приуроченные к этому событию праздничные мероприятия должны состояться 12 декабря 2020 года.
Отмечается, что новой награды будут удостоены граждане, внесшие большой личный вклад в политическое, социально-экономическое и культурно-духовное развитие туркменского государства.
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