Ашхабад, , 17:04 — REGNUM Список стран, гражданам которых ограничен въезд в Таджикистан может быть увеличен. Об этом сообщилзамминистра здравоохранения Мирхамуддин Камолзода, передаёт сегодня, 16 марта, «Авеста».

»Сейчас таких стран шесть (Китай, Южная Корея, Япония, Италия, Иран и Афганистан), но список может быть пересмотрен в сторону увеличения, о чем мы обязательно сообщим СМИ», — сообщил он журналистам.

Замглавы минздрава страны отметил, что закрытие узбекистанской стороной узбекско-таджикской границы — нормально явление:

«Такое решение при сложившихся обстоятельствах нормальное явление, когда в Узбекистане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, есть случаи заражения в Казахстане, но это не значит, что мы не будем поддерживать отношения с нашими соседями».

Напомним, Таджикистан 2 марта закрыл въезд в страну гражданам35 стран. Однако позже власти отменили запрет для большинства государств из перечня, оставив в нём только упомянутые заместителем министра пять стран — Китай, Южную Корею, Японию, Италию, Иран и Афганистан.

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