Москва, , 17:02 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса Госдума меняет график работы до конца весенней сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предлагаем, чтобы одна неделя была — работа в рамках пленарного заседания, вторая неделя месяца была — работа в рамках комитета либо, кто не задействован в работе комитета, мог бы вести прием граждан непосредственно в округах, третья неделя — вновь работа в рамках пленарного заседания и завершающая неделя или там будет переходящая неделя на следующий месяц — это работа в регионе, как и было», — отметил Володин.

«Мы постарались сделать всё, чтобы работа из зала пленарного заседания перешла в работу в рамках комитета, а тот, кто не задействован, комитет не имеет приоритетных вопросов повестки, может работать в своём избирательном округе», — заявил Володин.

Новый подход будет действовать до августа.

«Такой подход будет реализовываться до августа месяца, а затем наступит отпуск, а на осеннее время работы мы ещё раз скорректируем (работу), исходя из ситуации», — сказал спикер Госдумы.

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