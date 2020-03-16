Идлиб, Сирия, , 16:50 — REGNUM На территории сирийской провинции Идлиб, остающейся под контролем джихадистов, мощным взрывом полностью уничтожен мост Мохамбаль, через который должен был пройти маршрут совместного российско-турецкого патрулирования автотрассы М-4 «Латакия — Алеппо», сообщает 16 марта агентство SANA.

Террористы заминировали и взорвали мост к западу от города Эриха на трассе «Латакия — Алеппо».

«Взрывчатки было заложено так много, что мост бы полностью уничтожен. На других участках автотрассы боевики рассыпали большое количество колющих металлических предметов», — сообщает агентство.

Кроме того, террористы выгоняют мирных жителей на акции протеста, заставляя их оставаться в палатках на дорожном полотне.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта было проведено первое российско-турецкое патрулирование трассы М-4, частично контролируемой джихадистами. Напомним, автотрасса М-5 к началу марта была полностью очищена от боевиков в результате военной операции сирийской армии.

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