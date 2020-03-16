Бишкек, , 16:49 — REGNUM В профилактических целях на всей территории Киргизии закроют все ночные клубы, кинотеатры, компьютерные игровые клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах. Об этом стало известно в ходе очередного заседания республиканского штаба по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции в страну, передает пресс-служба правительства.

Ранее для профилактики коронавируса и других респираторных инфекционных заболеваний совет безопасности Киргизии ввел преждевременные каникулы для учащихся школ и студентов высших учебных заведений на период с 16 марта по 8 апреля.

Однако это решение не распространилось на детские сады. Как отметили участники заседания — из-за «необходимости создать условия работающим родителям, которым некому оставлять своих детей».

«Отправлять ребенка в детский сад или не отправлять, должны решать сами родители», — подытожили члены штаба.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства здравоохранения, в Киргизии до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, в республике сейчас под медицинским наблюдением в условиях карантина находится 341 человек.