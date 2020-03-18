Киев, , 05:38 — REGNUM Смена украинского кабинета министров и назначение нового премьера наблюдателями вопрос пришли на смену ушедшим? Ответ на этот вопрос предлагает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Денис Шмыгаль

Главное, что нужно понимать в смене украинского правительства — это то, что на направление как таковое она не повлияет. Именно так новый премьер-министр Денис Шмыгаль обозначил курс нового кабинета министров. Таким образом, все перемены касаются, скорее, представителей различных олигархов, а таковых не так уж много среди тех, кто пришел вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Аферист Джордж Сорос да олигарх Игорь Коломойский, как когда-то считалось, сыграли основную роль в приходе к власти команды Зеленского. И тем не менее все перестановки, которые случились сейчас, демонстрируют, что влияние перешло от Коломойского к людям Рината Ахметова. Особенно это заметно, если согласиться с теми, кто утверждает, что к людям Ахметова относится премьер-министр Шмыгаль. А вот пришедшие в украинскую политику «соросятся» теперь рискуют разделить неблагодарную участь ветхозаветных козлов отпущения. Что же им грозит?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Смена украинского кабмина в свете «железного закона олигархии»».