Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующими основному закону страны. Вердикт был вынесен сегодня, 16 марта.

Заключение Конституционного суда по поправкам к Конституции незамедлительно направляется президенту России.

Напомним, что, несмотря на подпись президента под законом о поправках и положительный вердикт Конституционного суда, они не вступят в силу, если не будут одобрены на всенародном голосовании.

Ранее ожидалось, что всенародное голосование по поправкам состоится 22 апреля. Однако появилась информация, что оно будет перенесено на июнь из-за коронавирусной инфекции.