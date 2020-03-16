Москва, , 16:13 — REGNUM Фракция ЛДПР в Госдуме поддерживает предложение о том, что граждане будут получать уведомления о положенных им пенсионных выплатах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Речь идёт о законопроекте, разрабатываемом Минтруда о том, что граждане страны начиная с 45 лет будут получать уведомления от Пенсионного фонда о том, какие выплаты им положены при достижении пенсионного возраста.

«Это очень правильная мера, это позволит гражданам видеть, на какую выплату они могут рассчитывать», — сказал Нилов.

Однако в «Справедливой России» сомневаются, что подобные уведомления побудят граждан требовать от работодателя полностью «белой» зарплаты, которая увеличит их будущие пенсии. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Дмитрий Ионин.