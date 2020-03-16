Сухум, , 16:01 — REGNUM Два участка для голосования откроет в России Центральная избирательная комиссия Абхазии во время проведения проведения выборов главы абхазской республики. Об этом 16 марта сообщает ИА «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, граждане Абхазии, проживающие в России, смогут проголосовать в Москве по адресу ул. Донская, дом 18/7, стр.1 (возле станции метро «Шаболовская») и в Черкесске по адресу: ул. Первомайская, дом 26.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии запланированы на 22 марта. В предвыборной гонке участвуют бывший министр внутренних дел страны Леонид Дзапшба, лидер «Блока оппозиционных сил», бывший председатель Службы госбезопасности Аслан Бжания и вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба.

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