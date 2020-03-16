Самара, , 16:06 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в регионе коронавируса будет подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым по итогам оперативного совещания.

Отмечается, что в документе будет указан порядок действий руководства предприятий при обнаружении признаков респираторных заболеваний у сотрудников, перевод образовательных учреждений на дистанционный режим обучения и ряд других ограничений.

Сообщается, что постановление уже согласовано со всеми уполномоченными ведомствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Дни оленевода на Ямале из-за COVID-19 пройдут без гостей