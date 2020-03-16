Сеул, , 15:58 — REGNUM Фонд Korea Hana Foundation предоставит северокорейским беженцам в Южной Корее средства первой необходимости, сообщает KBS.

По данным фонда, помощь будет оказана 420 пожилым перебежчикам из КНДР, проживающих в Тэгу, Сеуле, провинциях Кёнсан-Пукто, Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо.

Фонд намерен предоставить северокорейцам моющие и очищающие средства для рук, средства для профилактики, а также полуфабрикаты.

Как сообщало ИА REGNUM, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших увеличилось до 8 236 человек.

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