Сеул, 16 марта 2020, 15:58 — REGNUM Фонд Korea Hana Foundation предоставит северокорейским беженцам в Южной Корее средства первой необходимости, сообщает KBS.
По данным фонда, помощь будет оказана 420 пожилым перебежчикам из КНДР, проживающих в Тэгу, Сеуле, провинциях Кёнсан-Пукто, Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо.
Фонд намерен предоставить северокорейцам моющие и очищающие средства для рук, средства для профилактики, а также полуфабрикаты.
Как сообщало ИА REGNUM, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших увеличилось до 8 236 человек.
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