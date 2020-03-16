Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 16 марта, в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа приняло решение о развёртывании по всей территории страны мобильных пунктов проверок на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Они будут работать в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Алитусе и Утяне.

Направлять в пункты проверок будут через ежиную службу помощи по борьбе с коронавирусом 1808. Специалист горячей линии, выслушав жалобы позвонившего, примет решение, подлежит он проверки или нет.

Напомним, Литва с 16 марта ввела режим карантина. В стране работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.