Париж, , 15:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон может ввести новые меры для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает Le Figaro.

После первого тура муниципальных выборов во Франции, который был отмечен рекордно низкой явкой, и, хотя некоторая неопределенность сохраняется насчет проведения второго тура выборов 22 марта, глава государства снова выступит с обращением к жителям страны 16 марта в 20:00 по местному времени.

До своего обращения к французам, глава государства должен провести переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарль Мишелем, чтобы обсудить возможное ужесточение внешних границ ЕС.

Затем Эммануэль Макрон, как ожидается, проведет видеоконференцию с лидерами «Большой семерки».

Издание отмечает, что эти новые встречи направлены на то, чтобы принять решение о возможном ужесточении мер для борьбы с эпидемией, которая продолжает прогрессировать во Франции.

Напомним, в настоящее время во Франции подтвердили 5423 случаев заболевания коронавирусом.