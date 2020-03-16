Сухум, , 15:46 — REGNUM Президентские выборы в Абхазии из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, скорее всего пройдут без международных наблюдателей. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия 16 марта рассказал журналистам «Нужной газеты».

Глава ЦИК рассказал, что европейских наблюдателей приглашать на выборы не стали для предотвращения попадания COVID-19 в республику. Были направлены приглашения в Россию.

«Одно подтверждение было от Совета Федерации, но они отозвали свое согласие, в связи с решением Российской Федерации о запрете чиновникам выезда за пределы страны из-за пандемии коронавируса», — сказал Гогия. Он добавил, что еще согласились приехать представители ЦИК России, но высока вероятность, что они также изменят решение.

Председатель абхазской избирательной комиссии отметил, что это не повлияет на процесс проведения выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

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