Москва, , 15:33 — REGNUM Больше половины жителей России допустили, что, в случае выдвижения на президентских выборах 2024 года действующего главы государства Владимира Путина, свои голоса они отдадут в его пользу. Таких оказалось 57% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого исследовательской компанией «Институт социального маркетинга» («Инсомар»).

"Для такого высокого процента потенциальной поддержки Владимира Путина в 2024 году есть как минимум две причины. Если мы посмотрим с самого начала года, и возьмем, например, тему поправок в Конституцию, то мы увидим, что президент явно доминирует как политический актор, и задает вектор, видно, что он активен, у него есть своя программа, своя повестка. В частности, того, что касалось разных социальных аспектов, сохранения суверенитета», — считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«Кто-то скажет: «Коней на переправе не меняют», кто-то скажет, что пока на поле нет альтернативы. Скорее, наверное, первое, чем второе, поскольку второе утверждение — в большей степени экспертное рассуждение, а первое — близкое к людям, более органичное для них», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Второй момент, который очень важен — если мы посмотрим на информационную картину последнего месяца, то мы увидим, в ней две основных фигуры — это президент и премьер-министр. Но премьер выступает с ситуативными вопросами, а то есть, грубо говоря, решает проблемы, например, с защитой от коронавируса. А президент, опять же, в большей степени задает вектор. По крайней мере, мы наблюдали несколько медийных ходов, и это не обязательно интервью одному из информационных агентств. У президента было много выступлений, много поездок по стране, и это сохраняет его в орбите в качестве основного политика в стране», — заключил свой комментарий Петр Кирьян.

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