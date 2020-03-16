Вашингтон, , 15:32 — REGNUM По данным опроса общественного мнения, проведенного университетом Монмута, бывший вице-президент США Джо Байден одержит победу в праймериз над Берни Сандерсом в штате Аризона. Об этом 16 марта сообщает USA Today.

Согласно данным, приводимым исследователями, за Байдена свои голоса готовы отдать 51% избирателей, в то время как за Сандерса лишь 31%.

Напомним, президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Действующий президент страны Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, поборется за высший пост в стране с одним из претендентов от демократов.

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