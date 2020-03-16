Москва, , 15:29 — REGNUM «Мы привыкли гордиться нашей армией, и для этого появляются основания», — заявил политолог, доктор экономических наук Михаил Делягин, выступая в эфире радио «Комсомольская правда». Со ссылкой на Следственный комитет РФ Делягин рассказал, что военные следователи констатировали значительное снижение числа случаев неправомерного применения силы и дедовщины.

«Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, — отметил он. — Рукоприкладство по отношению к подчиненным — на 18%. Снизилось нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. В результате этого снизилось на 8% число военнослужащих, пострадавших от нарушения устава и от рукоприкладства. Последовательно сокращается количество людей, в отношении которых возбуждаются разного рода уголовные дела. И, наконец, самое главное: на начало 2020 года в розыске в связи с уклонением от призыва находилось немногим более 1000 человек, при этом 10 лет назад количество разыскиваемых в связи с этим делом лиц превышало 5 300 человек. То есть в 5 раз сократилось количество, что называется, злостных уклонистов, которых разыскивают».

По мнению эксперта, «дело не в том, что у нас повысилось качество юридических услуг населению, а дело в том, что дедовщины стала меньше в армии. По сути дела, насколько я могу судить по рассказам знакомых, произошла победа над дедовщиной, по крайней мере, это ощущения».

«Сейчас армия стала совершенно другой, — подчеркнул Делягин, ‑ и просто по рассказам людей, которые отслужили — я с ними сталкиваюсь в самолетах, я с ними пересекаюсь в жизни, все по-другому. Мы привыкли своей армией гордиться, мы уже привыкли, что офицер — это не тот, кто ворует у нас детей, а тот, кто нас защищает — я напомню, что в 90-е годы было и другое ощущение. Это правильно ощущение, это признак нормализации нашего общества, это признак того, что мы восстанавливаемся».