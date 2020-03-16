Ташкент, , 15:24 — REGNUM Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана провели совместные антитеррористические учения «Содружество-2020» на таджикистанском полигоне «Фахробад» в Хатлонской области, сообщает 16 марта агентство «УзА».

Подразделения войск ПВО совместно с пограничниками отразили нападение на границу, предусмотренное легендой учений, а также освободили захваченных заложников в здании и самолете.

Кроме того, военнослужащие Таджикистана и Узбекистана обменялись опытом по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 14 марта в Таджикистане прошли военные учения «Содружество-2020». Со стороны Узбекистана в учениях приняла участие элитная рота спецназа Минобороны республики.

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