Киев, , 15:12 — REGNUM Уволить советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Сергея Сивохо призвала группа депутатов Верховной рады Украины. Обращение опубликовал депутат Рады от фракции «Слуга народа» Егор Чернев 16 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Документ подписали несколько десятков депутатов, из фракции «Слуга народа».

«Тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о «внутреннем конфликте», гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись», — написал Чернев.

Среди подписантов — скандальный депутат Богдан Еременко.

«Тот самый, который с проституткой переписывался в Раде. Он подписывает бумагу о том, что Сивохо — зашкварный и его надо уволить», — иронизирует в своём Telegram-канале журналист Ольга Шарий.

Напомним, ранее Сивохо заявил, что Украину не возьмут в НАТО, поскольку в блок не берут страны с внутренними конфликтами. Позже на него напали боевики одной из неонацистских организаций, которым не понравились слова советника СНБО.

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