Киев, 16 марта 2020, 15:12 — REGNUM Уволить советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Сергея Сивохо призвала группа депутатов Верховной рады Украины. Обращение опубликовал депутат Рады от фракции «Слуга народа» Егор Чернев 16 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Документ подписали несколько десятков депутатов, из фракции «Слуга народа».
Среди подписантов — скандальный депутат Богдан Еременко.
Напомним, ранее Сивохо заявил, что Украину не возьмут в НАТО, поскольку в блок не берут страны с внутренними конфликтами. Позже на него напали боевики одной из неонацистских организаций, которым не понравились слова советника СНБО.
Читайте ранее в этом сюжете: Шарий: нападение на советника главы СНБО — проверка украинской власти