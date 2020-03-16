Минск, , 15:03 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным решение властей РФ закрыть границы с республикой.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», — цитирует его БелТА.

Лукашенко добавил, что пока не связывался с Владимиром Путиным, но телефонный разговор между президентами запланирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер заявил, что в стране относительно спокойная обстановка по коронавирусу, а жители страны адекватно реагируют на угрозы, вызванные ситуацией с распространением COVID-19. В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.

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