Париж, , 15:02 — REGNUM Кандидат на пост мэра Парижа Аньез Бузин останавливает свою предвыборную кампанию, сообщает Le Figaro.

Известно, что по итогам первого тура муниципальных выборов в Париже Аньез Бузин заняла третье место, уступив действующему мэру Анн Идальго и кандидату от партии «Республиканцы» Рашиде Дати.

«Ввиду быстро ухудшающейся ситуации со здоровьем и ситуации в больницах, я прекращаю кампанию за второй тур муниципальных выборов», — заявила бывший министр здравоохранения Франции Аньез Бузин.

«Я прошу команду прекратить все действия кампании и следовать рекомендациям правительства и, следовательно, оставаться дома», — добавила Аньез Бузин.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках, на улицах или вокруг канала Сен-Мартен можно было встретить достаточное количество жителей Парижа, несмотря на новые правительственные ограничения по борьбе с эпидемией коронавируса.

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