Вашингтон, , 14:59 — REGNUM ВВС США ищут замену верному беспилотнику MQ-9 Reaper («Жнец»). Этот беспилотный летательный аппарат применялся американскими военными около двух десятилетий. В качестве замены рассматриваются, в том числе, беспилотники, разработанные для коммерческих целей.

Данное заявление на днях сделал Уилл Ропер, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США. Об этом пишет издание Defense News.

Уилл Ропер сказал: «MQ-9 Reaper был для нас отличной платформой. Четыре миллиона лётных часов, просто неоспоримое превосходство в безальтернативных боевых действиях. Но когда мы смотрим на битву высшего класса, мы просто не можем взять их на поле боя. Их легко сбить». По мнению Ропера, «Жнец» плохо подходит для войны с Россией и Китаем.

Скорее всего, не будет единого, универсального решения для замены MQ-9, сказал Ропер. ВВС США могут понадобиться беспилотники, которые «являются более совершенными, уникальными в военном отношении» системами, и «они, вероятно, будут дорогими», признал он. Кроме того, может быть место для беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть многоразовыми, но достаточно дешёвыми, чтобы их можно было потерять в бою без больших финансовых издержек.

Для миссий низкого приоритета ВВС США видят перспективы на формирующемся рынке беспилотных систем, где новые участники начали создавать беспилотные летательные аппараты длительного действия для применения в сельском хозяйстве, связи и нефтегазовом секторе.