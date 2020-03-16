Минск, , 14:52 — REGNUM Белоруссии следует бояться прихода коронавируса из России. Об этом 16 марта заявил Александр Лукашенко на совещании с госсекретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не всё в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Белоруссии? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли. Что ж, это их дело», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Правительство РФ, по мнению Лукашенко, превысило свои полномочия при принятии решения о закрытии российско-белорусской границы. Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже дал официальный комментарий по этому поводу.

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«Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. В официальном сообщении сказано, что Лукашенко произнёс эти слова с иронией, однако не уточняется, о конституции российской или белорусской идёт речь — в постсоветской республике тоже работают над проектом нового Основного закона.

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Напомним, что 16 марта стало известно о принятом правительством России решении закрыть границы из-за угрозы пандемии. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал: «Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов».