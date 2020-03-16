Минск, , 14:55 — REGNUM Белоруссия не намерена закрывать границы с соседними странами, включая Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило 16 марта информационное агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что между РФ и Белоруссией на самом деле нет чёткой границы.

«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего», — добавил он.

Лукашенко заявил, что если Белоруссия ответит на закрытие границы с РФ, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». При этом белорусский лидер призвал не закрываться от соседних стран, поскольку из-за этого могут пострадать люди.

«Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о закрытии границы с Белоруссии — это одно из решений, которые РФ, как суверенное государство, приняла в рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019.

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