Сеул, , 14:54 — REGNUM 15 марта президент Южной Кореи объявил некоторые районы провинции Кёнсан-Пукто (город Кёнсан, уезды Чхондо и Понхва) и город Тэгу — специальными зонами бедствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Известно, власти страны впервые присваивают статус «зоны бедствия» по причинам, не связанным с природными катастрофами. Ранее город Тэгу и уезд Чхондо провинции Кёнсан-Пукто были объявлены зонами особого управления.

Отмечается, что регионам, объявленным зонами бедствия, правительство возместит 50% расходов, а пострадавшим — выплатит пособия и предоставит льготы на оплату коммунальных услуг и услуг медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших увеличилось до 8 236 человек.

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