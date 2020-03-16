Киев, , 14:49 — REGNUM Обращаясь к нации по поводу эпидемии коронавируса, украинский министр здравоохранения Илья Емец не смог «не пнуть проклятый совок», поскольку в современном украинском государстве это что-то вроде сакрального ритуала.

Об этом заявил 16 марта украинский журналист и политический эксперт Андрей Манчук.

Емец, в частности. отметил, что «при Чернобыльськой трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке», а, мол, нынешняя власть Украины ничего от сограждан не скрывает.

«Разумеется, советская власть не была совершенной. Но она немедленно эвакуировала зону поражения радиацией, пострадавшие от нее получали медицинскую помощь в необходимом полном объеме, а спекулянты не наживались на катастрофе… А главное, эта власть построила множество больниц, которые вы закрываете, наладила эффективную противоэпидемиологическую систему, которую вы уничтожили в рамках декоммунизации медицины», — обратился к властям Манчук.Эксперт подчеркивает, что в том, что произойдет со страной из-за ситуации с вирусом, будет виновата не советская власть, а нынешние руководители страны.

ИА REGNUM напоминает, что Емец выступил с обращением к украинцам вечером 15 марта. Он отметил, что угроза, которую несет коронавирус, сейчас «велика как никогда», и вирус — «враг номер один не только украинского общества, но и всего мира».

«Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня — приоритет», — сказал также министр.

После этого Емец перечислил меры, которые необходимо осуществить для предотвращения распространения COVID-19 на территории Украины.