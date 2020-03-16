Москва, , 14:44 — REGNUM Администрация президента России не переходит на удалённую работу, показаний к тому пока нет. Об этом заявил 16 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль представляет собой крупный офис, но есть офисы крупнее. Пока нет каких-либо показаний к переходу на удалённый режим работы, связанных с коронавирусом.

Предпринимаются необходимые меры предосторожности, актуальные на сегодняшний день в любой организации, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил также, что повода для введения в России режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом нет.

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