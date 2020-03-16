Киев, , 14:29 — REGNUM Внеочередное заседание Верховной рады Украины состоится во вторник, 17 марта.

Соответствующее решение приняли лидеры парламентских фракций сегодня, 16 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Раде необходимо собраться, чтобы принять несколько законопроектов в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет о законах для повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета в сфере здравоохранения. Без соответствующего закона это сделать невозможно.

При этом спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что целый ряд депутатов уже сейчас «недостаточно хорошо себя чувствуют», особенно это касается парламентариев, вернувшихся из командировок из-за границы. Разумков уточнил, что все потенциально больные депутаты на завтрашнем внеочередном заседании парламента не будут присутствовать. Вместе с тем, спикер не стал уточнять, сколько депутатов Рады не здоровы в настоящий момент и в какие страны у парламентариев были командировки.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине введен общенациональный карантин, а с сегодняшнего дня ряд регионов ожесточил запретительные меры до тотального карантина.