Минск, , 14:22 — REGNUM «Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — заявил 16 марта Александр Лукашенко в ходе совещания с госсекретарём Совбеза Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в центре внимания была ситуация с закрытием Россией границы с Белоруссией из-за коронавируса. Лукашенко дал ценные советы российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, объявившему о введении ограничительных мер.

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«Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это — открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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Россия, по словам Лукашенко, должна действовать так: «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Белоруссию от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится… Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека».

«Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам ‑ и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали», — поведал Лукашенко.

Лукашенко озадачился ходом мыслей Мишустина, сказав: «А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба». Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?».

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