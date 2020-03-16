Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Американские военные должны увеличить свой арсенал беспилотных летательных аппаратов, чтобы иметь возможность вести одновременно две войны — против Китая и России. Такое мнение выразили в своём докладе аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок из США. Об этом пишет американское издание National Defense Magazine.

Доклад носит название «Пять приоритетов для боевой компоненты военно-воздушных сил будущего». По мнению экспертов Центра, чтобы смягчить нехватку потенциала и более эффективно с точки зрения затрат развивать свои силы, рассчитанные на войну на два фронта, ВВС США должны активно работать над приобретением новых беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть использованы для более широкого круга задач.

В документе приведён список БПЛА, которые могут быть закуплены при относительно низких удельных затратах. Речь идёт о следующих беспилотниках: малых — Gremlins — стоимостью 700 тысяч долларов и менее, средних — стоимостью около 1 миллиона долларов и менее, средних и больших платформах — типа Valkyrie — стоимостью от 2 до 3 миллионов долларов, большой дальности — MQ-9 Reapers — стоимостью около 20 миллионов долларов и Avenger стоимостью около 25 миллионов долларов.

Американские эксперты для сравнения отмечают, что пилотируемый истребитель F-16 стоит около 70 миллионов долларов.