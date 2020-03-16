Москва, , 14:13 — REGNUM Такие данные опроса — 57% соотечественников допускают, что проголосуют за Владимира Путина, если на следующих выборах президента в 2024 году он вновь выдвинет свою кандидатуру, — для меня являются поводом для пессимистичного взгляда на наше будущее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 марта, комментируя итоги опроса.

«Эта цифра, в моём понимании, означает, что именно такой процент граждан России не верят в свой народ, не верят в его способность выдвинуть нового лидера, который поведёт страну дальше, сделает то, что не смог сделать Владимир Путин, но что необходимо сделать: вывести Россию из-под власти крупного капитала и восстановить у нас равенство возможностей и социальную справедливость.

Действующий президент немало сделал для вывода России из позорных 1990-х, но и впереди у него немало работы. Тем не менее, всё, что ещё предстоит сделать Владимиру Путину для будущего России, он должен сделать за предстоящие четыре года.

В этот круг задач входит и кардинальное изменение к лучшему общественно-политической обстановки с тем, чтобы к 2024 году у действующего президента появились реальные сильные конкуренты со своими сильными патриотическими программами и, чтобы ему вновь не пришлось выдвигать в качестве «альтернативы» себе Дмитрия Медведева. Ведь такое решение или же нечто подобное будет просто стыдобой!

Те 33% участников опроса, которые заявили, что скорее не отдадут свои голоса за действующего лидера страны, — это показатель надежды. Важно, однако, чтобы их собственная и коллективная программы не зацикливались на отрицании — мы против, — а шли вперёд, чтобы они тоже использовали предстоящие четыре года с тем, чтобы реальная положительная альтернатива действующему президенту появилась», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса («Инсомар», 57% жителей России допустили, что, в случае выдвижения на президентских выборах 2024 года кандидатуры Владимира Путина, свои голоса они отдадут в его пользу.

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