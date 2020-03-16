Аруша, Танзания, , 14:09 — REGNUM Все саммиты и заседания стран-членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) были приостановлены из-за глобальной вспышки нового коронавируса (Covid-19). Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В письме генеральному секретарю ВАС Либерату Мфумумкеко министр иностранных дел Руанды и председатель Совета министров ВAC Винсент Бирута призвал отложить все заседания ВAC, которые подразумевают большое скопление людей.

«Как все мы знаем, вспышка нового коронавируса быстро распространяется и затронула уже многие страны мира. С тех пор многие погибли, люди заражаются с огромной скоростью», — сказала Бирута.

Он добавил, что 21-й саммит ВAC, запланированный на конец этого месяца, был отменен до дальнейшего уведомления. 40-е заседание совета министров ВAC, запланированное на 14 апреля, также было затронуто этой директивой. По возможности заседания будут проводиться по видеосвязи, сообщили в секретариате ВАС.

В Арушском секретариате также объявили, что некоторые страны-члены запретили международные конференции на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

«Правительство Руанды также приняло меры по ограничению внутренних или международных поездок своих должностных лиц. Все эти меры, безусловно, повлияют на кворум, необходимый для заседаний ВAC», — добавил Бирута.

Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса были отменены все заседания Сообщества развития Юга Африки (САДК). К настоящему моменту в Восточной Африке было зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом — в Руанде и Кении.

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