Минск, , 14:02 — REGNUM Александр Лукашенко выразил возмущение временным ограничением Россией пассажирского сообщения с Белоруссией из-за коронавируса и предложил российским властям не поддаваться панике. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 16 марта на совещании с главой президентской администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым.

«Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами», — призвал Лукашенко Россию из своего минского кабинета.

Лукашенко выказал возмущение решением правительства РФ ограничить пассажирское сообщение с Белоруссией, сказав: «Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны».

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Разговор с Владимиром Путиным пока не состоялся, сообщил руководитель постсоветской республики. При этом он отметил, что беседа запланирована.

«Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает», — сообщил Лукашенко своим подчинённым.

Напомним, что 16 марта стало известно о принятом правительством России решении закрыть границы из-за угрозы пандемии. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал: «Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов».