Москва, , 13:59 — REGNUM Повода для введения в России режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом нет, заявил 16 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого (введения режима ЧС), никаких решений», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будет создан антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением пандемии коронавируса.

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