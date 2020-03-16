Москва, , 14:03 — REGNUM Россия принимает те меры против коронавируса, которые считает нужными, заявил 16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии общей границы РФ и Белоруссии.

«Каждая страна суверенна принимать те меры, которые считает необходимыми для противодействия распространению коронавируса и для защиты здоровья граждан своей страны. Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнёров», — рассказал Песков журналистам.

Он отметил, что все страны должны принимать соответствующие меры для предотвращения распространения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия «полыхает» от коронавируса и выразил недовольство тем, что Москва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией.

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