Москва, , 13:59 — REGNUM Всероссийское голосование по поправкам к Конституции могут перенести на сентябрь, совместив его с выборами в регионах. Об этом сообщают 16 марта «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Один из собеседников издания пояснил, что, если эпидемия коронавируса перейдёт в острую фазу, обеспечить явку на голосование, намеченное на 22 апреля, будет невозможно. Голосование, будучи массовым мероприятием, будет представлять опасность для граждан.

Кроме того, объявление голосования в апреле войдёт в противоречие с мерами по изоляции и самоизоляции граждан, которые предпринимаются для предотвращения эпидемии. Голосование могут отложить до лета или до 13 сентября — Единого дня голосования.

Другой собеседник, член СПЧ и бывший член ЦИК Игорь Борисов отметил, что в тексте закона о поправках к Конституции не указана дата голосования и это «сделано правильно и корректно». Дату отдельным указом назначит глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до голосования по поправкам к Конституции РФ остаётся достаточно времени и говорить о возможном его переносе преждевременно.

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