Дамаск, , 13:12 — REGNUM «На Турции лежит обязательство очистить трассу М4 от боевиков и обеспечить безопасную зону на юг и на север от шоссе на 6 километров», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал прошедшее 15 марта совместное российско-турецкое патрулирование автомагистрали М4. Колонна не смогла проехать по всему маршруту патрулирования, а только по той части шоссе, которую контролируют протурецкие группировки.

Как сообщает новостной ресурс Al-Masdar News, около 60 протестующих перекрыли трассу и заблокировали проезд. По информации из других источников, местных жителей на акцию протеста согнали боевики из террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, террористы использовали население в качестве «живого щита».

Минобороны РФ сообщило, что турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4.

Владимир Васильев считает, что при отсутствии реальных шагов со стороны Анкары по разблокированию трассы М-4 вполне реально возобновление боевых действий с террористами со стороны Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ. Ранее об этом заявляла советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан.